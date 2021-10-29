В Москве задержали ранее судимого мужчину, призывавшего в сети к убийствам полицейских

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого мужчину, который в интернете призывал к убийствам сотрудников полиции. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что на одном из форумов в сети Интернет анонимный автор оставил запись, в которой призывал к убийствам сотрудников полиции. В результате оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. 60-летний ранее судимый мужчина задержан", - сказала она, добавив, что во время обыска у него изъяли зарегистрированное охотничье ружье и компьютер, с которого он отправил сообщение.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова добавила ТАСС, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и с угрозой применения насилия).

"В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Иванова. В настоящее время, по ее словам, следователи собирают доказательственную базу и проводят необходимые судебные экспертизы.

Как отметила Волк, в ходе комплексного психолого-лингвистического исследования выявлено, что опубликованный обвиняемым текст содержит признаки возбуждения ненависти по отношению к представителям профессиональной группы, а также угрозы совершения насильственных действий.