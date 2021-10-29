Компания в Калининграде уклонилась от таможенных платежей на 20 млн руб. при ремонте судна

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Калининградская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от таможенных платежей более чем на 20 млн рублей местной компанией. К нарушению привело недекларирование ремонта морского судна за границей, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Недекларирование ремонта российского морского судна за границей привело к неуплате таможенных платежей в размере более 20 млн рублей. <...> По данному факту таможней возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере", ответственность за которое предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, судно, принадлежащее одной из калининградских компаний, в июле 2017 года убыло из порта Калининграда на промысел в Северо-Восточной Атлантике. При этом с мая по июнь 2018 года оно зашло в Польшу, где на Гданьской судоремонтной верфи на нем были проведены плановые ремонтные работы. Установлено, они были запланированы заранее, но судовладелец при возвращении судна на таможенную территорию ЕАЭС их не задекларировал, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму 20 777 395,71 руб.