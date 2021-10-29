В Дубне застрелили мужчину на улице

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Житель Дубны убит выстрелом в голову на улице, нападавший уже задержан. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 29 октября вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователь и криминалист провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы, идет допрос подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства и мотивы убийства. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте фигуранта.

Как уточнила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по подозрению в убийстве местного жителя 1985 года рождения задержан мужчина 1996 года рождения. После нападения он убежал в лес, но был задержан. "У задержанного обнаружен пистолет с глушителем и патроны", - добавила Петрова.