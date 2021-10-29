Защита осужденных за избиение до смерти отца чемпиона ММА Юнусилау обжалует приговор

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сторона защиты экс-полицейских, которые в пятницу получили крупные сроки за избиение отца чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау, обжалует приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из осужденных Наталья Елисеева.

"Я подам жалобу на приговор моему подзащитному Олегу Шишканову. С нашей точки зрения основания для привлечения его к уголовной ответственности по статье о тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть человека, нет. По статье о превышении полномочий Шишканов признал вину, но суд осудил его по обеим статьям", - сказала она. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, защитники остальных осужденных также подадут жалобы на это решение. "Жалобы на приговор рассмотрит Мособлсуд", - отметила Елисеева.

Ранее Орехово-Зуевский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор в отношении троих бывших сотрудников 2-го отдела полиции МУ МВД России Орехово-Зуевское: Дмитрий Блинов получил девять лет лишения свободы, Олег Шишканов - семь лет, Павел Попов - восемь лет колонии. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. По иску потерпевшего (члена семьи погибшего) с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

Бывшие сотрудники полиции признаны виновными в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В суде установлено, что вечером 11 апреля 2019 года полицейские на улице Гагарина в Орехово-Зуеве избили уроженца Дагестана. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что был избит отец чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау 46-летний Сулли Юнусилау.