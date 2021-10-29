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В Ивановской области в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 10 человек

Авария произошла на районной дороге Широково - Косогоры в Фурмановском районе

ТАСС, 29 октября. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 10 человек, произошло в Фурмановском районе Ивановской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"ДТП произошло на районной дороге Широково - Косогоры в Фурмановском районе Ивановской области. Автомобиль Ford Focus выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом, который вез пассажиров в Фурманов. В результате лобового столкновения пострадали 10 человек. Вероятно, они будут госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По словам Радостина, тяжелые травмы получил водитель автобуса. "Три человека из Ford Focus доставлены на скорой помощи в Фурмановскую районную больницу, у двоих состояние тяжелое. Их личности устанавливаются", - сказала ТАСС представитель ЕДДС по Фурмановскому району, уточнив, что столкновение было лобовым.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативные группы областного МВД.
 

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