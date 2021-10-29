Омбудсмен заявил, что жалоб на условия содержания в колонии в Северной Осетии не поступало

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Омбудсмен в Северной Осетии Тамерлан Цгоев посетил колонию-поселение, где в октябре произошли массовые беспорядки. Жалоб осужденных на условия содержания не поступило, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

"Уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев посетил ФКУ колония-поселение № 3 УФСИН России по Республике Северная Осетия. В ходе посещения уполномоченный ознакомился с санитарно-бытовыми условиями содержания спецконтингента, посетил жилые секции осужденных и банно-прачечный комплекс. Жалоб осужденных на условия содержания не поступило", - говорится в сообщении.

По итогам посещения уполномоченный положительно оценил организацию служебной деятельности администрацией учреждения, но при этом отметил необходимость капитального переустройства корпусов колонии, переоборудованных из зданий и сооружений бывшего мясокостного завода. На это требуются значительные бюджетные средства.

Как отмечается, указанные преобразования необходимы для приведения условий содержания спецконтингента в колонии к нормативным требованиям. "Работа в данном направлении будет продолжена совместно с УФСИН по Республике Северная Осетия", - говорится в сообщении.

15 октября 2021 года в этой колонии произошли беспорядки, сопровождавшиеся погромами и уничтожением имущества, в которых участвовали не менее 200 осужденных. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия было возбуждено уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках.