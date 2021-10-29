Трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом под Иваново

ИВАНОВО, 29 октября. /ТАСС/. Трое пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы после лобового столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Фурмановском районе Ивановской области. Об этом ТАСС сообщила представитель областной прокуратуры Елена Сидорова.

"В результате ДТП серьезно пострадали трое мужчин - пассажиры и водитель легкового автомобиля. Они госпитализированы в лечебное учреждение. Данных о серьезных травмах у водителя и пассажиров автобуса нет, в настоящий момент все они разъехались на попутках, информация по ним уточняется", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что в результате столкновения, по предварительным данным, пострадали 10 человек.

По данным прокуратуры, автобус принадлежит ивановской компании-перевозчику "Транслайн". По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. "Результаты проверки, проводимой органами полиции по факту ДТП, взяты прокуратурой на контроль. В отношении организации-перевозчика прокуратурой будет проведена проверка соблюдения законодательства о пассажирских перевозках, о безопасности дорожного движения", - сообщили в прокуратуре.