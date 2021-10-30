Четырехмесячный ребенок умер во время прогулки с отцом в Саратове

ТАСС, 30 октября. Следственное управление СК РФ по Саратовской области проводит проверку по факту смерти четырехмесячной девочки во время прогулки с отцом. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Волжскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована доследственная проверка по факту смерти четырехмесячной девочки", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, 29 октября во дворе частного дома в Волжском районе Саратова мужчина гулял с четырехмесячной дочерью, которая находилась в коляске. Внезапно отец обнаружил, что ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девочки.

При внешнем осмотре признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уточняется информация о семье, в которой воспитывался ребенок.