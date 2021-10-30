В Приамурье возбудили дело по факту получения взятки полицейским

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области. Он подозревается в получении крупной взятки, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В пятницу на одной из парковок города Благовещенска подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей. Полученная сумма - часть предполагаемой общей суммы взятки в размере 1 млн 200 тыс. рублей за содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией как исполнителем работ по договорам подряда, и их заказчиком.

"Для установления обстоятельств и причин произошедшего в УМВД России по Амурской области проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что в Амурской области возбуждены уголовные дела в отношении пятерых бывших сотрудников полиции этого же отдела, обвиняемых в коррупции.