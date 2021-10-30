В чукотском селе Инчоун при пожаре погибли шесть человек

ТАСС, 30 октября. Прокуратура проводит проверку по факту пожара в селе Инчоун, где погибли шесть человек, включая четверых детей. Об этом сообщается в субботу на сайте прокуратуры Чукотского автономного округа.

Пожар возник в ночь на 30 октября в жилом доме. "Погибли четверо несовершеннолетних детей 2015, 2017, 2018 и 2020 годов рождения и двое взрослых. Причина пожара устанавливается. На место происшествия запланирован вылет прокурора района, представителей иных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проессуальную проверку, ход и результаты которой взял на контроль прокурор округа. По ее результатам при наличии оснований примут меры реагирования в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.

По данным регионального следственного управления СК России, погибли четверо детей в возрасте от одного года до шести лет и две женщины 1972 года рождения. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщили в ведомстве.