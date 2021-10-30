В Пермском крае из-за ремонта путей задержали 60 грузовых поездов

ТАСС, 30 октября. Задержка 60 грузовых поездов произошла в Пермском крае в связи с приостановлением движения из-за ремонта путей. Об этом говорится в субботу в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

"С 18:00 (16:00 мск) 29 октября приостановлено движение поездов на нечетном пути перегона Чайковская - Григорьевская Свердловской железной дороги в Пермском крае. Приостановка движения связана с ремонтом пути в неблагоприятных погодных условиях. В настоящее время задержано 60 грузовых поездов", - отмечается в сообщении.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, задержки пассажирских поездов не допустили. На место ремонтных работ направили дополнительную спецтехнику.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.