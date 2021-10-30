На новосибирского полицейского распылившего перцовый баллончик возбудили дело

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении дежурного отдела полиции в Оби Новосибирской области, распылившего перцовый баллончик в комнате административно-задержанных, где находился задержанный. Об этом говорится в сообщении управления СК России по Новосибирской области.

"Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области в отношении 30-летнего оперативного дежурного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейский распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных, где находился 33-летний задержанный. Полицейский свою вину признал. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и причины произошедшего.