Мужчина и беременная женщина пострадали в драке на востоке Москвы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Конфликт между тремя мужчинами перерос в драку, в результате которой пострадали два человека, в том числе беременная. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером недалеко от бывшего кинотеатра "Саяны" между тремя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Беременная женщина, которая находилась рядом, пыталась разнять участников потасовки, но ее оттолкнули, она упала и получила травмы живота. Всего в ходе инцидента госпитализированы два человека - мужчина и беременная женщина, восемь человек доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о конфликте на Саянской улице на востоке Москвы. "Полицейские, прибыв на место, установили, что произошел бытовой конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого двое пострадали", - сказали в главке. Проводится проверка, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.