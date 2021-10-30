МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано на площади 15 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 19:34 мск объявлена ликвидация пожара на площади 15 кв. м. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе. Там также уточнили, что автобус следовал без пассажиров, возгорание происходило по всей площади.

Информация о пожаре в автобусе на улице Рублевском шоссе в районе дома №62 поступила в 19:12. В 19:29 возгорание было локализовано. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что автобус полностью выгорел.