В ДТП на трассе в Башкирии погибли два человека

ТАСС, 31 октября. В аварии на трассе в Башкирии два человека погибли и трое получили травмы. Об этом сообщает ГИБДД по региону в воскресенье.

"31 октября утром в Белорецком районе <...> 43-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109, предположительно, при выходе с правого поворота съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель и его 18-летний пассажир скончались на месте. Также в аварии пострадали три пассажира: девушка и двое мужчин", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.