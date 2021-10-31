Подросток погиб в ДТП в Тюменской области

ТАСС, 31 октября. Столкновение автомобилей Lada и Mazda произошло в Тюменской области, в результате один несовершеннолетний погиб, трое 17-летних подростков пострадали. Также травмы получили еще три человека, сообщили в Госавтоинспекции региона в воскресенье.

"По предварительным данным, 19-летний подросток на автомобиле Lada выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Mazda. <...> 17-летний пассажир Lada с заднего сиденья скончался на месте ДТП. Травмированы шесть человек, в том числе оба водителя, трое 17-летних пассажиров Lada и 60-летняя пассажирка Mazda", - говорится в сообщении.

Молодые люди в автомобиле Lada - учащиеся колледжей Тюмени и Ялуторовска - встретились на каникулах и направлялись в Ялуторовск к знакомому. В ведомстве уточнили, что на их машине были установлены разнокалиберные колеса: три шипованных и левое заднее колесо типа "липучка".