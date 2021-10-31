В ДТП с рейсовым автобусом под Пермью погиб человек

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Лысьвенском районе Пермского края, в результате погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"31 октября в 07:30 (05:30 мск) по автодороге Лысьва - Кормовище - Кын двигался автомобиль Lada Kalina под управлением мужчины 1970 года рождения, который на 26-м км трассы выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. В автобусе пострадали водитель и два пассажира, им назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что всего в автобусе находились четыре пассажира. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.