В Иркутске нефтепродукты попали в Ангару

ТАСС, 31 октября. Нефтепродукты попали в реку Ангару в Иркутске. Об этом говорится в сообщении мэрии Иркутска в воскресенье.

Как уточнили ТАСС в городской администрации, разлив произошел в районе набережной реки Ангары.

"В Иркутске устраняют последствия попадания в воду реки Ангары нефтепродуктов. Предположительно, источник загрязнения находится на строительной площадке в данном районе. На месте присутствуют руководители структурных подразделений администрации города, представители полиции, природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.

На строительной площадке отключили насосы, течь приостановили. По поручению мэра Руслана Болотова установили боновые заграждения на воде, применяется сорбент.

Об объеме и площади загрязнения пока не сообщается. В то же время в мэрии подчеркивают, что оснований для введения режима ЧС нет. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу каждые час проводят забор воды. 1 ноября Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства проведет подсчет по площадям загрязнения.