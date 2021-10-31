Прокуратура проверит факт оставления на железнодорожных путях в Приморье машины с ребенком

ТАСС, 31 октября. Прокуратура начала проверку по факту оставления на железнодорожных путях в Приморском крае автомобиля с ребенком. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ранее в некоторых СМИ появилось видео, на котором видно, что на переезде эксплуатируемой железной дороги стоит легковой автомобиль, в нем на заднем сиденье находится ребенок. Очевидцы подтолкнули авто и передвинули его на безопасное расстояние.

"Сегодня в информационных ресурсах размещено видео об оставлении родителями своего ребенка в автомобиле, который находился на железнодорожных путях. Пути необщего пользования располагались на территории базы в Уссурийском городском округе Приморского края. Согласно видео, прохожие передвинули автомобиль на безопасное место. По данному факту организована прокурорская проверка", - говорится в сообщении. По итогам проверки решится вопрос о принятии мер реагирования, добавили в ведомстве.