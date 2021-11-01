Мать убитых в Кызыле девочек была судима

ТАСС, 1 ноября. Мать девочек, выброшенных из окна многоэтажки в Кызыле и разбившихся насмерть, была судима, дети официально воспитывались в приемной семье в Тоджинском районе. Об этом сообщается на официальной странице мэрии Кызыла во "ВКонтакте".

"Известно, что мать погибших была ранее судима, состояла на учете УМВД Республики Хакасия, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. Далее о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила. Официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе, по предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что задержанный находился в федеральном розыске, данный гражданин снимал комнату у матери девочек. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, девочки с осени были с матерью.

Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол поручил своим заместителям внепланово проверить семьи, состоящие на учете в городе.

В воскресенье утром возле дома в Кызыле были обнаружены две девочки девяти и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, 14-летняя - позднее в больнице. По факту убийства малолетних возбужденно уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что девочек выбросили с восьмого этажа.