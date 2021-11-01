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Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

Еще один пострадал

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Еще один пострадал, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в понедельник.

"По предварительной информации, водитель 1993 г. р., управляя автомашиной Lada Largus​​​, двигаясь со стороны Баймакского района в сторону с. Аскарово, на прямом участке дороги съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель и еще два пассажира скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами доставлен в ЦРБ с. Аскарово", - отмечается в сообщении.

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