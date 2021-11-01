Сотрудников самарского Минтранса подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей

САМАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей, повлекшего причинение ущерба в размере не менее 190 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области по факту недобросовестного исполнения обязанностей должностными лицами Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области при реализации федерального проекта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба")", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, с октября 2019 года по настоящее время сотрудники регионального Минтранса ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности при реализации государственной программы "Развитие транспортной системы". Так, в рамках заключенного концессионного соглашения подвоз строительных материалов по дорогам регионального, муниципального и местного значения осуществлялся грузовым автотранспортом, что повлекло разрушение дорог на нескольких участках. Диагностика в 2020 году показала их полное несоответствие установленным стандартам.

Кроме того, противоправные действия сотрудников привели к закрытию школьных маршрутов по перевозке в образовательные учреждения Шигонского района для 142 детей. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный области, составляет не менее 190 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Самарской области. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Марата Галиханова, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.