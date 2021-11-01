Суд 8 ноября решит вопрос о заочном аресте совладельца компании "Ростагроэкспорт"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы перенес на 8 ноября рассмотрение ходатайства следствия об избрании заочного ареста в отношении сооснователя группы компаний "Ростагроэкспорт" Юрия Изачика - партнера умершего около года назад основателя компании Бориса Александрова. Изачик и предприниматель Леонид Белиловский объявлены в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки.

"Судебное заседание отложили на 15:30 мск 8 ноября для предоставления следователем дополнительных документов", - сказали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что следствие вынесло постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). Они объявлены в федеральный и международный розыск. По словам источника ТАСС, Изачик владел 100% в уставном капитале "Ростагроэкспорта".

Официальными комментариями органов следствия и представителей компании ТАСС пока не располагает. Ходатайство следствия в отношении Белиловского назначено к рассмотрению на 12:00 мск 9 ноября. Фигуранты не признают вину и считают возбуждение уголовного дела в отношении них давлением следствия.

Компания "Ростагроэкспорт" была основана в 1995 году Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым, она объединяет три фабрики в Подмосковье, Саратове и Калининграде, на которых изготавливает кисломолочную продукцию и глазированные сырки. Самый известный бренд компании - "Б. Ю. Александров". После смерти Александрова в ноябре 2020 года в компании начался корпоративно-наследственный спор. Изачик ранее подал два иска в Арбитражный суд Московской области к представителям топ-менеджмента компании. Как следует из исковых заявлений, Изачик, ранее являвшийся единственным участником ООО "Ростагроэкспорт", передал в июне 2021 года большую часть своей доли (85%) по договору дарения ответчикам, которые до того момента являлись руководящими сотрудниками предприятия.