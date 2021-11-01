Водитель автомобиля, въехавшего в группу детей в Гессене, действовал намеренно

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля, въехавшего 29 октября в группу детей в городе Витценхаузен (федеральная земля Гессен), по всей видимости действовал намеренно. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

По его информации, водитель автомобиля в северном Гессене специально въехал в группу детей. Одна восьмилетняя девочка погибла, двое других детей в возрасте семи и восьми лет получили серьезные травмы. Водитель, 30-летний мужчина из Витценхаузена, в субботу был помещен в психиатрическую больницу. Судья земельного суда города Эшвеге, как пишет DPA, вынес решение о его временном задержании по запросу прокуратуры Касселя.

В настоящее время прокуратура Касселя начала расследование произошедшего.

В пятницу около 08:00 по местному времени (09:00 мск) автомобиль у детского сада въехал в группу детей в Витценхаузене. По первоначальной информации, пострадали несколько детей. Для доставки пострадавших в больницу были задействованы два спасательных вертолета.