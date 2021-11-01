В результате пожара в заброшенном здании в Тверской области погибли три человека

ТАСС, 1 ноября. Три человека погибли при пожаре, произошедшем в понедельник в заброшенном здании в городе Конаково Тверской области. По факту гибели людей проводится проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В понедельник в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара. По фактам гибели людей организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, три человека погибли при пожаре, произошедшем в заброшенном здании в Конаково. Устанавливаются личности погибших и причина пожара.