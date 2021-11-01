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В Армавире загорелось одноэтажное здание

Обрушилась кровля

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Одноэтажное здание с обрушением кровли горит в Армавире Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в ГУ МЧС по региону.

"1 ноября в 20:22 диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании по адресу: Армавир, ул. Володарского. В 20:23 <...> направлены подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 20:25 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в одноэтажном здании на площади 300 кв.м с обрушением кровли", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли 48 человек и 16 единиц техники, от МЧС 32 человек личного состава и 11 единиц техники.

В 21:15 пожар локализовали на площади 400 кв.м. 

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