В Армавире загорелось одноэтажное здание

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Одноэтажное здание с обрушением кровли горит в Армавире Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в ГУ МЧС по региону.

"1 ноября в 20:22 диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании по адресу: Армавир, ул. Володарского. В 20:23 <...> направлены подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 20:25 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в одноэтажном здании на площади 300 кв.м с обрушением кровли", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли 48 человек и 16 единиц техники, от МЧС 32 человек личного состава и 11 единиц техники.

В 21:15 пожар локализовали на площади 400 кв.м.