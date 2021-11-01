Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела после ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела после аварии, которая произошла 9 сентября. Об этом сообщается на сайте Мышкинского районного суда Ярославской области.

Уголовное дело возбудили по статье ст. 264 ч. 1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

9 сентября Добряков на личном автомобиле Lexus GX460 попал в ДТП в районе деревни Охотино. В условиях плохой видимости и дождя машина мэра столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110. Добряков получил ушибы и вызвал на место скорую, пассажира и водителя ВАЗ-2110 госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Ранее Добряков в Facebook называл себя виноватым в ДТП. Он рассказал, что выполнял маневр с выездом на встречную полосу при плохой видимости на скользкой дороге.

В следственном управлении СК России по региону не комментируют информацию о деле в отношении Добрякова.