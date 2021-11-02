Бизнесмена из Якутии обвиняют в мошенничестве при строительстве инфраструктуры в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Предприниматель из Якутии обвиняется в хищении 69 млн рублей, которые были переведены ему в качестве аванса для подготовки к строительству инфраструктуры транспортного узла "Восточный - Находка" в Приморье. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В управление обратились представители генподрядчика с заявлением о том, что на объекте "Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" фирма-субподрядчик похитила 69 млн рублей, переведенные как аванс для проведения подготовительных работ при строительстве мостов, путепроводов и другой транспортной инфраструктуры. Было установлено, что 55-летний предприниматель из Якутии заключил договор на работы, зная, что его организация не может их выполнить.

"В течение полугода обвиняемый получил с генподрядчика авансом денежные средства в сумме 75 млн рублей, предназначенные для осуществления строительства. Понимая, что исполнить договорные обязательства не может, потратил на создание видимости проведения строительных работ 6 млн рублей, а остальные денежные средства присвоил и в дальнейшем прекратил исполнение обязательств по договору субподряда. Общий ущерб предприятию составил 69 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело, возбужденное по части 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.