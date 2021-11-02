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В ДТП с микроавтобусом в Сочи погибли два человека

Еще семеро пострадали

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Лазаревском районе Сочи в ночь на вторник, погибли два человека, еще семеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ. Также медиками на месте была оказана медицинская помощь пяти пассажирам микроавтобуса, еще двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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РоссияКраснодарский край
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