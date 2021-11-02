Экс-глава района в Башкирии обвиняется в выдаче сиротам непригодного жилья

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Белорецкого района Башкирии Владислав Миронов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении жилья сиротам. По версии следствия, он предоставил 16 сиротам жилье, изношенное более чем на 50%, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего бывшего главы администрации Белорецкого района Владислава Миронова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, в 2012-2014 гг. Миронов предоставил 16 сиротам жилые дома, приобретенные администрацией на вторичном рынке", - сказано в сообщении.

При этом санитарное и техническое состояние домов не обследовалось. Прокурорская проверка выявила, что возраст домов превышал 80 лет, общий износ составил 50%. "Выводы прокуратуры подтвердили проведенные по уголовному делу экспертизы, согласно заключениям которых построенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан", - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело на чиновника было возбуждено в 2020 году, после чего он покинул должность.