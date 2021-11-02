В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении женщины, не пускавшей врачей к ребенку

САМАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении женщины в Тольятти, которая не пускала врачей к ребенку и содержала его в антисанитарных условиях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Дознавателями отдела дознания ОП №22 УМВД России по городу Тольятти в отношении безработной, ранее не судимой 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

В конце сентября сотрудники полиции получили информацию от врачей детской больницы о том, что они не могут попасть в квартиру, где находится новорожденный. По словам медиков, мать младенца препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медицинскую помощь ребенку.

По адресу выехали сотрудники полиции, инспектор ПДН во время осмотра квартиры установил, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме также не было средств гигиены и детского питания. Врачи с помощью полицейских доставили мальчика в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры Автозаводского района города Тольятти, отменившей незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе прокуратуры Самарской области. Надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности проведения уполномоченными органами индивидуальной профилактической работы с семьей.

Следственное управление СК РФ по региону также организовало собственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, была инициировала передача уголовного дела в производство следователей. Прокурор области Сергей Берижицкий принял решение о передаче дела в органы СУ СК РФ по Самарской области.