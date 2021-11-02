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Движение на ТТК после пересечения со Звенигородским шоссе в Москве затруднено из-за ДТП

Заняты две полосы движения в сторону Шмитовского проезда, для движения свободна одна полоса

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после пересечения со Звенигородским шоссе. Движение в сторону Шмитовского проезда затруднено, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК (после пересечения с Звенигородским шоссе, в районе улицы Подвойского, 26) столкнулись три автомобиля. Заняты две полосы движения в сторону Шмитовского проезда, для движения свободна одна полоса", - говорится в сообщении.

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