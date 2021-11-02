Аэропорт Казани принял семь следовавших в Москву и Оренбург самолетов из-за тумана

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Семь самолетов, следовавших в Москву и Оренбург, приземлились в международном аэропорту Казани из-за тумана в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в МАУ и Оренбурге 2 ноября аэропорт Казань принял на запасной аэродром семь рейсов, четыре из которых (на 15:00 мск) уже отправлены далее по маршруту следования", - сообщили в аэропорте.

В пресс-службе добавили, что международный аэропорт Казань работает в штатном режиме.

Как ранее сообщил ТАСС источник в одном из аэропортов, из-за погодных условий в Москве всего с полуночи до 13:40 мск ушли на запасные аэродромы около 70 самолетов. Как позже сообщили в Шереметьево, метеоусловия в районе аэропорта нормализовались, аэропорт перешел в плановый режим работы.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха.