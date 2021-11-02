В нескольких регионах России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в нескольких регионах России 21 фигуранта уголовного дела об оптовой торговле наркотиками, изъято 370 кг запрещенных веществ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

"Оперативники при силовой поддержке спецподразделения "Гром" в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях задержали 21 участника криминальной структуры", - сказали в пресс-службе.

В отношении злоумышленников возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков, в ходе расследования которых установлено, что все фигуранты связаны между собой. "Всего из незаконного оборота изъято свыше 370 кг запрещенных веществ: 251 кг синтетических наркотиков, более 45 кг марихуаны, свыше 59 кг гашиша, более 9,5 кг мефедрона, а также свыше 439 граммов МДМА", - добавили в ведомстве.

По версии следствия, преступное сообщество действовало в период с декабря 2016 по декабрь 2020 года. Злоумышленники поставляли в Белгородскую и Ростовскую области оптовые партии наркотиков, которые затем распределяли по другим регионам страны. В структуру преступного сообщества входили так называемые кураторы, перевозчики, операторы, фасовщики, вербовщики, кадровики, менеджеры, стажировщики, а также импровизированная служба безопасности. Последним звеном были курьеры-закладчики, они передавали мелкооптовые партии наркотиков покупателям.

Всего за данным преступным сообществом 49 эпизодов противоправной деятельности, при этом связанных не только с незаконным оборотом наркотиков, но и с контрабандой табачных изделий, а также незаконным оборотом оружия и боеприпасов. По данным фактам ранее также были возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"). Все фигуранты арестованы.