Два уголовных дела возбудили в отношении матери убитых в Кызыле девочек

ТАСС, 2 ноября. МВД возбудило уголовные дела в отношении матери убитых в Кызыле девочек за неисполнение обязанностей по воспитанию и по факту уклонения от административного надзора. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры по Туве.

"В отношении матери несовершеннолетних органом дознания УМВД России по г. Кызылу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора") <...>. За неисполнение обязанностей по воспитанию органом дознания УМВД России по г. Кызылу возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ", - сообщили в прокуратуре.

В МВД по Туве сообщили ТАСС, что женщина находится в ИВС, обвинение ей пока не предъявлено. Несколько лет назад в отношении нее уже возбуждалось дело по статье 156 УК РФ, в органы опеки направлялись материалы на лишение родительских прав, однако по амнистии дело было прекращено.

Ранее сообщалось, что 31-летняя мать погибших была судима, состояла на учете полиции Хакасии, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. Далее о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила.

По версии следствия, с 2014 года две несовершеннолетние дочери 31-летней женщины были переданы в приемную семью, а третья - под опеку бабушки, которая скончалась в ноябре 2020 года, после чего ребенок фактически проживал со своим биологическим отцом. В мае 2021 года освободившаяся из мест лишения свободы женщина самовольно забрала трех дочерей у отца и приемной семьи, поселилась с ними в Кызыле. При этом надлежащий контроль за условиями проживания несовершеннолетних девочек должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли, плановые и внеплановые проверки по месту проживания переданных ими подопечных детей не проводились.

Утром 31 октября возле дома в Кызыле были обнаружены две девочки девяти и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, 14-летняя - позднее в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, он взят под стражу. Также СК возбуждены уголовные дела ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении должностных лиц контролирующих и иных органов разного уровня.