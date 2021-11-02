Суд Казани приговорил к 6,5 года лидера ячейки экстремистского объединения "Нурджулар"

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани приговорил бывшего имама мечети Аль-Иман и экс-преподавателя Российского исламского института Габдрахмана Наумова к 6,5 года колонии общего режима за организацию и финансирование ячейки экстремистского объединения "Нурджулар" (запрещена в России). Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

"Его обвиняли в организации деятельности экстремистского сообщества "Нурджулар" и финансировании экстремистской деятельности. По финансированию ему назначили три года, по организации деятельности ему назначили шесть лет, и путем частичного сложения окончательное наказание было назначено в виде 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима", - сказал адвокат.

По словам Нагиева, приговор является необоснованным и они намерены его обжаловать. "Согласно закону, приговор не может быть основан на предположениях, должны быть веские и объективные доказательства. На наш взгляд, в суде таких доказательств не было", - сказал Нагиев.

Уголовное дело против экс-имама возбудили в марте 2020 года, с тех пор он находился под стражей в СИЗО.

Ранее пресс-служба УФСБ республики сообщала, что следователи провели обыски по четырем адресам, используемым лидером группы и его пособниками. В результате удалось изъять 17 экземпляров печатных экстремистских материалов, а также несколько материалов о деятельности и составе группы.