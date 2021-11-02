Пассажиров севших в Нижнем Новгороде из-за тумана рейсов доставят в Москву на "Ласточке"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дополнительный поезд "Ласточка" выделят для перевозки в Москву пассажиров, ожидающих в аэропорту Нижнего Новгорода вылета в столицу. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту создан и осуществляет свою работу оперативный штаб, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров к местам их следования, размещения и проживания в гостиницах Нижнего Новгорода, а также обеспечения питанием. Кроме того, руководством Горьковской железной дороги принято решение о выделении дополнительного поезда "Ласточка" для доставки пассажиров задержанных рейсов в Москву", - говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку по факту длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту, из-за чего пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие. Кроме того, проверяется информация о том, что ребенку стало плохо в самолете, летевшем из Краснодара в Москву. Пассажиры ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов, притом аэропорт не смог предоставить трап. Из-за этого пассажирам не смогли передать еду или высадить их.

Власти Нижегородской области сообщили, что пассажиров разместят в ближайших от аэропорта гостиницах, заселение будет осуществляться по авиабилетам.

Из-за сильного тумана в Москве с полуночи нижегородский аэропорт принял на запасном аэродроме 33 воздушных судна, следовавших в столицу из других регионов и из-за рубежа. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний. В аэропорту сообщили, что собственные рейсы обслуживаются по расписанию.