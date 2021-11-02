Организатора "Русского марша" Зайцева задержали в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники спецподразделения полиции задержали организатора шествия националистов "Русский марш" Никиту Зайцева в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Зайцев был задержан на востоке Москвы, сейчас его проверяют на предмет причастности к правонарушениям", - сказал собеседник агентства, не пояснив подробностей.

Сам Зайцев подтвердил свое задержание в беседе с ТАСС. "Меня задержали бойцы 2-го спецполка МВД. Они отвезли меня на территорию ОВД "Новогиреево". С чем связано мое задержание, не знаю, но, вероятно, с предстоящим "Русским маршем" 4 ноября", - сказал он, отметив, что полицейские по отношению к нему ведут себя "вполне корректно".

Ранее сообщалось, что МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков. В ведомстве пояснили, что в регионах продолжают действовать ограничения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса. В связи с этим запрещено проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

Зайцев был организатором "Русского марша" в 2019 году в столичном районе Люблино. Это было последнее разрешенное проведение данного мероприятия. На следующий год мэрия Москвы не дала санкцию на проведение этой акции.