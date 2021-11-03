В Иркутской области произошло ДТП с участием большегруза и трех легковых автомобилей

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием большегруза и трех легковых автомобилей произошло в среду на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, водитель большегруза с полуприцепом не справился с управлением и наехал на бордюр. Транспортное средство развернуло, перегородив дорогу, после чего с ним столкнулись три автомобиля: Hyundai Solaris, Toyota Camry и "Газель". В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Hyundai Solaris в возрасте восемь и 10 лет доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, на участке трассы организовано реверсивное движение.