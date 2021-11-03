Ребенка с травмами и в бессознательном состоянии госпитализировали в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту госпитализации в среду в городе Гая двухлетнего ребенка с травмами и в бессознательном состоянии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"По поручению прокурора области Руслана Медведева Гайским межрайонным прокурором Алексеем Максимовым проводится проверка по факту травмирования и госпитализации ребенка в г. Гае. 3 ноября около 09:00 (07:00 мск) в ГБУЗ "Городская больница г. Гая" доставлен двухлетний ребенок без сознания", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, на теле мальчика имеются следы ранее полученных синяков, а доставили его в больницу из дома коммунального заселения.

В ходе проводимых проверок, как отмечается в сообщении, правоохранители проанализируют условия проживания и воспитания ребенка, а также дадут оценку деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении семьи. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что ход и результаты организованных по данному факту проверок, в том числе доследственной, контролируются прокурором Оренбургской области Русланом Медведевым.

Как сообщает следственное управление СК России по Оренбургской области, у ребенка зафиксировали черепно-мозговую травму, механизм образования телесных повреждений установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. При этом мать ребенка доставили в правоохранительные органы для прояснения обстоятельств случившегося, а малыша намерены транспортировать в медучреждение Орска для наиболее полного оказания медицинской помощи.

"По результатам проведения проверочных мероприятия будет вынесено процессуальное решение. Ход и результаты проверки контролируются руководителем следственного управления по Оренбургской области Вячеславом Зудерманом", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.