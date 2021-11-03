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Пандемия COVID-19

Уголовное дело о внесении ложных сведений о вакцинации возбудили в Кургане

Полиция задержала сотрудницу одной из городских поликлиник и двое ее посредников

ТАСС, 3 ноября. Уголовное дело о внесении ложных сведений о вакцинации от коронавирусной инфекции возбуждено в Кургане. Задержаны сотрудница одной из городских поликлиник и двое ее посредников, следует из опубликованной в среду на сайте "МВД медиа" информации.

"В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных полицейскими в поликлинике №2 города Кургана задержаны работница медучреждения, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах, и двое посредников, которые подыскивали желающих за денежное вознаграждение приобрести QR-код без фактической вакцинации", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации" ). В настоящее время устанавливаются все факты произошедшего.

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РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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