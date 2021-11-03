Завершено расследование дела Шестуна об оскорблении судьи

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование дела о неуважении к суду и оскорблении работника прокуратуры и судебного пристава, возбужденного в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Мила Сметанина.

"Дело, возбужденное в отношении Шестуна ч. 2 ст. 297 ("Неуважение к суду") и ст. 319 ("Оскорбление представителя власти"), возбужденное из-за оскорбления судьи, прокурора и пристава, завершено. Защита ознакомилась с его материалами, оно передано в прокуратуру", - сказала она. По словам адвоката, после этого дело передадут в Мособлсуд для определения подсудности. "Далее Мособлсуд направит дело в один из судов Подмосковья для рассмотрения по существу", - сказала Сметанина.

Шестун в декабре 2020 года приговорен к 15 годам колонии строгого режима за мошенничество, взяточничество и ряд других коррупционных преступлений, штрафу в 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет. Также суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба - 64,5 млн рублей.