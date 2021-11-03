Суд смягчил на три месяца наказание напавшему на двух геев в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду смягчил с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев наказание Антону Бережному, который напал с ножом на Курском вокзале на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, убив одного из них. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел жалобу защиты Бережного и смягчил ему наказание с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев колонии", - сказал собеседник агентства.

Приговор вступил в силу.

Ранее коллегия присяжных заседателей единодушно признала его виновным в побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, но посчитала его заслуживающим снисхождения.

Это было второе рассмотрение дела. В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному.

В ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство.