В Москве в первые нерабочие дни выявили более 50 нетрезвых водителей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 50 фактов управления автомобилями в нетрезвом состоянии выявили сотрудники Госавтоинспекции в первые дни ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"По оперативным данным, только за первые дни ноября сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили и пресекли 52 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 77 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что восемь нетрезвых водителей были выявлены, будучи уже лишенными права управления за аналогичное правонарушение.

Ранее в МВД России сообщили, что количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось в РФ с начала года почти на 20%. Вместе с тем ведомство в ноябрьские праздники и в период нерабочих дней проведет рейды по выявлению пьяных водителей.