Число погибших при обрушении высотного здания в Лагосе достигло 22

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. До 22 человек увеличилось в среду число погибших в результате обрушения 1 ноября строящегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе. Об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA.

По его данным, еще два тела были извлечены в течение нынешнего дня. С момента обрушения спасателям удалось обнаружить под завалами девять живых людей, все они находятся в больнице. Однако, отмечает телеканал, под рухнувшими конструкциями еще могут находиться люди. Около обломков здания уже третий день находятся родственники тех, кого считают пропавшими без вести. Поисковые и спасательные работы продолжаются.

Во вторник губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу сообщил, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и распорядился провести расследование. В Лагосе 2 ноября из-за оползней, вызванных проливными дождями, рухнули еще два малоэтажных здания. Никто не погиб.