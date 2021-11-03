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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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Белорусские авиационные власти рассказали, кто входил в состав экипажа разбившегося Ан-12

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики сообщил, что в самолете находились два россиянина, два украинца и три белоруса

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии подтвердил, что в состав экипажа Ан-12, разбившегося под Иркутском, входили два гражданина России, два - Украины и три - Белоруссии.

"Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входили семь человек: два гражданина Российской Федерации, два - Украины и трое - Республики Беларусь. Командир имел общий налет более 12 тыс. часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тыс.", - говорится в сообщении пресс-службы в среду.

В департаменте уточнили, что в связи с авиакатастрофой, в которой погибли граждане республики, Межгосударственный авиационный комитет создает комиссию по расследованию с участием белорусских представителей. "В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители департамента по авиации", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 3 ноября в 14:34 мск в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет авиакомпании "Гродно" Ан-12БК при уходе на второй круг потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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