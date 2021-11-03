В Астрахани авиапассажира привлекли к ответственности за дебош на борту самолета

АСТРАХАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудниками транспортной полиции в Астрахани привлечен к административной ответственности авиапассажир рейса Шарм-эш-Шейх - Астрахань, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила поведения на борту воздушного судна и задел рукой несовершеннолетнего. Об этом сообщила в среду пресс-служба Астраханского ЛО МВД России на транспорте.

В дежурную часть Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от диспетчера транспортной организации о том, что один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх - Астрахань нарушил правила поведения на борту воздушного судна, и по прибытии требуются сотрудники полиции.

"По прилете судна сотрудниками транспортной полиции установлено, что 49-летний житель города Астрахани, находясь на воздушном транспорте в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, выражался нецензурной бранью, жестикулировал, при этом задел рукой несовершеннолетнего. После прохождения освидетельствования в отношении гражданина составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, является административный арест на срок до 15 суток.