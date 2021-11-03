Комиссия МАК приступила к расследованию крушения самолета в Иркутской области

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" под Иркутском, в результате которого, по последним данным, погибли семь человек. Об этом в среду сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров, открытое горение было ликвидировано. На борту находились семь членов экипажа. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, все они погибли.