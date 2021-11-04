Пожар произошел в здании бывшей гостиницы в Саратове

САРАТОВ, 4 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на площади 2,4 тыс. кв. м на четвертом этаже здания бывшей гостиницы в Саратове, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

"Город Саратов, проспект Кирова, 18. В 01:43 (00:43 мск) поступило сообщение о пожаре в недействующем четырехэтажном здании <...>. В 02:14 (01:14 мск) с места объявлен вызов номер 3. Горит четвертый этаж по всей площади здания - 2 400 кв. м", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что здание деревянное, обложено кирпичом. Ранее в нем располагалась гостиница.

Как сообщили в МЧС, на месте работают 15 пожарных расчетов.

Согласно информации регионального правительства, по данному адресу расположен объект культурного наследия муниципального значения "Дом И. И. Зейферт".

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что спасатели локализовали пожар в историческом здании.

"03:06 (02:06 мск) - локализация пожара", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что угроза обрушения здания отсутствует.

