Массовая гибель птиц произошла на заповедных островах озера Маныч-Гудило в Калмыкии

ЭЛИСТА, 4 ноября. /ТАСС/. Массовая гибель диких птиц зафиксирована на заповедных островах озера Маныч-Гудило в Приютненском районе Калмыкии, сотрудники прокуратуры республики совместно с коллегами Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратуры начали проверку, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

"Установлено, что научными сотрудниками ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Черные земли" в ходе осмотра островов озера Маныч-Гудило, расположенных в Приютненском районе Республики Калмыкия, обнаружено более 300 павших особей диких птиц, преимущественно пеганки и черношейной поганки. Прокуратурой республики совместно с Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка причин условий, способствовавших гибели птиц", - говорится в сообщении.

Погибшие птицы не относятся к категории краснокнижных. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе ведомства.